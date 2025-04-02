Чоловік випадково замовив доставку їжі з іншого континенту: кур'єр був за 15 тисяч кілометрів

Чоловік, на ім'я Ойсін Ленехан потрапив у курйозну ситуацію, випадково замовивши їжу за 15,4 тисячі кілометра від себе.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на What's the Jam.

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Відомо, що чоловік нещодавно переїхав з Північної Ірландії до Австралії. Одного вечора він вирішив замовити їжу через Uber Eats. Він замовив дві піци з куркою барбекю, часниковий хліб і чипси — на суму близько 50 фунтів стерлінгів (приблизно 2600 гривень).

Я був упевнений, що оформляю замовлення в місцевому закладі. Усе йшло за планом – до того моменту, поки не прийшло повідомлення про підтвердження доставки. Додаток показував, що кур'єр був уже в дорозі,

– розповів Ойсін.

Перевіривши адресу, він зрозумів, що їжа прямує не в Мельбурн, а в будинок неподалік від Дубліна, де він жив раніше.



Чоловік помилився замовленням / Фото Jam Press

Зрештою, чоловіку довелося скасувати своє замовлення та робити його наново, але вже у потрібному місці. Сам Ойсін не засмутився: гроші за замовлення вдалося повернути, а увага до його персони його радше потішила.

"Для мене це не новина – зі мною часто відбуваються всякі безглуздості. Я радий, що мої друзі посміялися", – зазначив він.

Цікавий інцидент стався раніше у США, де кур'єр доставляв їжу під час сніжної бурі. Небайдужі були вражені відданістю чоловіка і зібрали для цього 25 000 євро чайових.