Чоловік випадково замовив доставку їжі з іншого континенту: кур'єр був за 15 тисяч кілометрів
- Чоловік з Північної Ірландії випадково замовив їжу на 15,4 тисячі кілометрів від себе в будинок неподалік від Дубліна.
- Він зміг скасувати замовлення, повернути гроші і повторно замовити їжу в правильному місці.
Чоловік, на ім'я Ойсін Ленехан потрапив у курйозну ситуацію, випадково замовивши їжу за 15,4 тисячі кілометра від себе.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на What's the Jam.
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Відомо, що чоловік нещодавно переїхав з Північної Ірландії до Австралії. Одного вечора він вирішив замовити їжу через Uber Eats. Він замовив дві піци з куркою барбекю, часниковий хліб і чипси — на суму близько 50 фунтів стерлінгів (приблизно 2600 гривень).
Я був упевнений, що оформляю замовлення в місцевому закладі. Усе йшло за планом – до того моменту, поки не прийшло повідомлення про підтвердження доставки. Додаток показував, що кур'єр був уже в дорозі,
– розповів Ойсін.
Перевіривши адресу, він зрозумів, що їжа прямує не в Мельбурн, а в будинок неподалік від Дубліна, де він жив раніше.
Чоловік помилився замовленням / Фото Jam Press
Зрештою, чоловіку довелося скасувати своє замовлення та робити його наново, але вже у потрібному місці. Сам Ойсін не засмутився: гроші за замовлення вдалося повернути, а увага до його персони його радше потішила.
"Для мене це не новина – зі мною часто відбуваються всякі безглуздості. Я радий, що мої друзі посміялися", – зазначив він.
Цікавий інцидент стався раніше у США, де кур'єр доставляв їжу під час сніжної бурі. Небайдужі були вражені відданістю чоловіка і зібрали для цього 25 000 євро чайових.