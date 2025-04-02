Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на What's the Jam.

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Известно, что мужчина недавно переехал из Северной Ирландии в Австралию. Однажды вечером он решил заказать еду через Uber Eats. Он заказал две пиццы с курицей барбекю, чесночный хлеб и чипсы - на сумму около 50 фунтов стерлингов (примерно 2600 гривен).

Я был уверен, что оформляю заказ в местном заведении. Все шло по плану – до того момента, пока не пришло сообщение о подтверждении доставки. Приложение показывало, что курьер был уже в пути,

– рассказал Ойсин.

Проверив адрес, он понял, что еда направляется не в Мельбурн, а в дом неподалеку от Дублина, где он жил раньше.



Мужчина ошибся заказом / Фото Jam Press

В конце концов, мужчине пришлось отменить свой заказ и делать его заново, но уже в нужном месте. Сам Ойсин не расстроился: деньги за заказ удалось вернуть, а внимание к его персоне его скорее порадовало.

"Для меня это не новость – со мной часто происходят всякие нелепости. Я рад, что мои друзья посмеялись", – отметил он.

Интересный инцидент произошел ранее в США, где курьер доставлял еду во время снежной бури. Неравнодушные были поражены преданностью мужчины и собрали для этого 25 000 евро чаевых.