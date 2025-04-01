Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.
Смотрите также "Он же так любит русских": Филатов попросил передать Маску фото "Теслы", уничтоженной обстрелом
Что известно о ливневом виде Маска
Мероприятие состоялось 30 марта в штате Висконсин, который известен своими традициями сыроварения и футбольной командой Green Bay Packers. Предполагают, что именно поэтому Маск появился перед толпой в шляпе, стилизованной под кусок сыра.
Во время встречи Маск выбежал на сцену, придерживая руками необычный головной убор. Он сам иронично спросил у зала, как им его шляпа. А после этого снял шляпу в виде сыра и выбросил в толпу.
Макс в смешной шапке / Фото из сети
Что происходило на мероприятии
СМИ утверждают, что миллиардер раздавал избирателям миллионы долларов. Он лично раздал 2 чека по одному миллиону долларов избирателям, которые подписали петицию против "судей-активистов".
Генеральный прокурор штата Джош Каул отреагировал на инициативу Маска, подав судебный иск с требованием прекратить раздачу средств. По его словам, действия Маска противоречат законодательству, запрещающему материальные поощрения в обмен на голоса.
Ранее в сети завирусилось видео, на котором видно, как Маск развлекается фокусом с вилками. Женщина рядом с Маском не была поражена его способностями, а в сети шутят о его поведении.