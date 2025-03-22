Интересно, что это произошло на мероприятии, где рядом с ним сидел Дональд Трамп. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети.

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Как Маск развлекался фокусом со столовыми приборами

На кадрах можно увидеть, что действо происходит на одном из политических мероприятий. Там также присутствовал и Дональд Трамп.

Пока американский президент говорил о чем-то важном с одним из политиков Илону Маску стало скучно. Поэтому он решил развлечься фокусами.

Он решил поразить женщину, которая сидела с ним рядом, поэтому сделал конструкцию из столовых приборов. Он держал на пальцах вилки и ложки, чтобы те балансировали.

Маску стало скучно на мероприятии с Трампом, и он решил развлечься фокусами: смотрите видео

Однако по выражению лица этой женщины можно понять, что, очевидно, поражена способностями американского миллиардера она не была. Поэтому Маску пришлось поражать только самого себя.

В то же время в сети шутят, что "Илон Маск снова подключился к ноосфере, причем без старлинка", а также, что бизнесмен "загружает новый патч реальности прямо на банкете".