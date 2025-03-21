Чоловік ледь не з'їв рушник у дорогому ресторані: як таке могло трапитися

Курйозні ситуації супроводжують наше життя, де б ми не були. Однією з таких історій поділився користувач Reddit під ніком InfiniteOutfield, який ледь не з'їв рушник у ресторані.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reddit.

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Чоловік зізнався, що дивний інцидент стався з ним в одному з дорогих ресторанів. Після вечері йому подали дивний предмет – згорнутий гарячий рушник на тарілці. Спершу чоловік подумав, що це десерт. Це й не дивно, адже інколи десерти готують настільки реалістичними, що їх неможливо відрізнити від справжніх предметів. Відвідувач закладу вже хотів спробувати рушник на смак, але в останній момент передумав.

Один користувач мережі таки пояснив, що це – традиційний японський рушник осіборі.

Вони (рушники – 24 Канал) теплі взимку і прохолодні влітку, іноді мають легкий аромат. У дешевших закладах замість них використовують паперові рушники. До речі, багато авіакомпаній, особливо в Азії, роздають їх пасажирам у бізнес-класі,

– написав він.

Довідка. Осіборі – це традиційний японський вологий рушничок, який подають у ресторанах, кафе, або навіть в поїздах перед прийомом їжі. Його використовують для очищення рук і обличчя, що є важливою частиною японської культури чистоти та етикету.



Рушник, який ледь не з'їв чоловік / Фото Reddit

Реакція мережі

Ця історія насмішила користувачів форуму. Ось, які коментарі вони залишали:

"А ти пробував його нарізати? Можливо, це торт".

"Ах, післяобідній жувальний рушник. Сподіваюся, ти не образив їх, використавши його не за призначенням?".

"Схоже на буріто з обмороженням".

Раніше ми писали про британське подружжя, яке вигадало спосіб їсти у ресторанах та не платити. Поліція затримала пару та суд вже обрав їм запобіжний захід.