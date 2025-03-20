Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Lad Bible.

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Що було на знімку

Мовиться про фото, на якому позували батько та донька. Вони насолоджувалися сонячним днем і ні про що не підозрювали. Але камера зафіксувала дещо загадкове на задньому плані. Позаду родини у воді стирчала темна фігура. Шоковані несподіваною знахідкою, вони опублікували знімок в інтернеті, викликавши бурю обговорень серед користувачів.

Деякі припустили, що на фото зображена маленька акула.

Схоже на невелику акулу, можливо, тому вона нікого не атакувала,

– написав один з коментаторів.

Цікаво! Навіть малі акули можуть становити серйозну небезпеку для людей. Хоча дрібні акули рідко атакують людей, якщо вони поранені, загнані в кут або відчувають загрозу, можуть проявити агресію. Крім того, навіть невеликі укуси можуть призвести до зараження, оскільки в пащі акул міститься багато бактерій.

Згідно з іншими теоріями, це могло бути:

дитинча кита,

дельфін,

скат.



Багато людей припустили, що на фото зображена маленька акула / Фото з фейсбуку

Залишається загадкою, що саме потрапило в кадр – реальна морська хижачка чи гра тіней і хвиль. Однак одне зрозуміло: цей знімок ще довго буде предметом обговорень і суперечок серед користувачів мережі.

Американка Прісцилла Блейзер також виявила цікаву деталь на старому фото. Розглядаючи світлину своєї двоюрідної прабабусі, дівчина виявила, що дуже схожа на неї. Користувачі соцмереж були вражені схожістю та залишили захоплені коментарі.