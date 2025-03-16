Чоловік був шокований, заглянувши у банку з-під кави: що було всередині

Колекціонер з американського штату Массачусетсу виявив справжній скарб у старій банці з-під кави. 25-річний чоловік відшукав численні цінні монети.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reddit.

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Що знайшов колекціонер

Чоловік, на ім'я Джессі відкрив стару банку з-під кави. Всередині він знайшов монети:

пенні,

5-центовики Буффало й Томаса Джефферсона,

монети Меркурія та Рузвельта,

долари Моргана,

різноманітні сучасні та старовинні іноземні монети.

Цікаво! Раніше американець купив на блошиному ринку за 4 долари картину, яка виявилася оригінальним примірником Декларації незалежності США.

Чоловік був шокований, виявивши знахідку.

Я тремтів, коли відкрив банку і побачив, що там всередині. Провів щонайменше годину, рахуючи їх та розбираючись, що до чого,

– розповідає Джессі.

Чоловік знайшов монети в банці з-під кави, скільки коштують артефакти / Фото Reddit

Скільки можна заробити на цього

Попередньо, за оцінкою самого колекціонера, монети можуть коштувати близько 190 доларів. Однак це не остаточна вартість. Адже Бретт Елліотт з компанії APMEX Inc підрахував, що лише 2 долари Моргана містять срібла приблизно на 100 доларів.

Особливу увагу експертів привернула монета Меркурія. Якщо помилка в даті, яку вона має, підтвердиться, то вартість монети може сягати тисяч доларів.