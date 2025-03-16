Чоловік був шокований, заглянувши у банку з-під кави: що було всередині
- Колекціонер з Массачусетсу знайшов цінні монети в старій банці з-під кави.
- Загальна вартість знахідки може бути близько 190 доларів.
Колекціонер з американського штату Массачусетсу виявив справжній скарб у старій банці з-під кави. 25-річний чоловік відшукав численні цінні монети.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reddit.
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Що знайшов колекціонер
Чоловік, на ім'я Джессі відкрив стару банку з-під кави. Всередині він знайшов монети:
- пенні,
- 5-центовики Буффало й Томаса Джефферсона,
- монети Меркурія та Рузвельта,
- долари Моргана,
- різноманітні сучасні та старовинні іноземні монети.
Цікаво! Раніше американець купив на блошиному ринку за 4 долари картину, яка виявилася оригінальним примірником Декларації незалежності США.
Чоловік був шокований, виявивши знахідку.
Я тремтів, коли відкрив банку і побачив, що там всередині. Провів щонайменше годину, рахуючи їх та розбираючись, що до чого,
– розповідає Джессі.
Чоловік знайшов монети в банці з-під кави, скільки коштують артефакти / Фото Reddit
Скільки можна заробити на цього
Попередньо, за оцінкою самого колекціонера, монети можуть коштувати близько 190 доларів. Однак це не остаточна вартість. Адже Бретт Елліотт з компанії APMEX Inc підрахував, що лише 2 долари Моргана містять срібла приблизно на 100 доларів.
Особливу увагу експертів привернула монета Меркурія. Якщо помилка в даті, яку вона має, підтвердиться, то вартість монети може сягати тисяч доларів.