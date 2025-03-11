Що відомо про голчастий лід і чому він виникає – розповідає 24 Канал.

Дивіться також Якраз після 8 березня: у тіктоці завірусився небезпечний тренд з тюльпанами

Голчастий лід – що це таке

Попри те, що синоптики прогнозують в Україні аномально теплу погоду, користувачам соцмереж не дає спокою цікаве явище, відоме як голчастий лід.

Довідка. Голчастий лід – це вид кристалічного льоду, який виростає у вигляді тонких, гострих "голок". Він може виглядати дуже ефектно: замість звичних гладких крижаних покривів ми бачимо довгі, ніби крихітні шпильки або голки, що виступають із поверхні води.

Як виглядає голчастий лід: дивіться відео

Чому виникає це явище

Для утворення голчастого льоду потрібні спеціальні атмосферні умови за якими температура повітря опускається нижче нуля. Основні етапи цього процесу такі:

Суперохолодження: Вода на поверхні озер, річок чи ставків може охолоджуватися до температур нижче точки замерзання, не переходячи одразу в крижаний стан.

Вода на поверхні озер, річок чи ставків може охолоджуватися до температур нижче точки замерзання, не переходячи одразу в крижаний стан. Швидке замерзання: При дії холоду кристали льоду швидко ростуть у вигляді тонких, гострих стеблинок, які з часом утворюють характерну структуру голчастого льоду.

Цей природний феномен не лише є цікавим з наукового погляду, але й надзвичайно гарним. Відео та фото голчастого льоду швидко розповсюджуються в соціальних мережах, адже кожен бачить у цьому витвір мистецтва, створений природою.