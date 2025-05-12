Чоловік виявив 2000-річний скарб і тепер може ніколи не працювати

Чоловік, на ім'я Маріус Манжак знайшов 1469 срібних римських монет. Сталося це у той час, як він прогулювався з металошукачем поблизу невеликого села на півдні Румунії.

Ця знахідка ощасливила його і змінила життя чоловіка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News Digital.

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Що відомо про унікальну знахідку

Чоловік виявив монети неподалік Летка Веке, маленького села на півдні Румунії.

Я взяв свій металошукач і вирушив у поля та ліси для відпочинку, як часто роблю. Не думав, що цей день здивує мене і зведе віч-на-віч з історією,

– сказав він.

Важливо! Ця знахідка стала черговим підтвердженням багатої історичної спадщини регіону, де останніми тижнями було зроблено кілька значних археологічних відкриттів.

Побачивши монети, Манжак зізнався, що його серце почало битися частіше.

"Я навіть подумав ущипнути себе, аби переконатися, що не сплю. Чиїми були ці монети, і для чого вони призначалися?", – поділився шукач.



Чоловік з металошукачем знайшов у Румунії багато монет віком 2000 років / Фото з фейсбуку

Манжак передав знахідку до тамтешньої мерії.

Сподіваюся, що одного дня зможу привести свою дитину до музею і розказати, як мені пощастило відкрити сторінку історії нашого народу,

– підсумував ентузіаст.

Відкриття Манжака сталося всього через кілька тижнів після того, як інша пара аматорів з металошукачами знайшла стародавні скарби в румунській комуні Бреаза у Трансільванії.

Цікаво! Згідно з румунським законодавством, всі історичні артефакти належать державі, але шукачі можуть претендувати на винагороду. Фахівці тепер працюють над датуванням та аналізом монет, щоб визначити їхнє походження та історичне значення. Ймовірно, чоловік отримає чималу суму грошей за таку знахідку.

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