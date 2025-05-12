Эта находка осчастливила его и изменила жизнь мужчины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News Digital.

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Что известно об уникальной находке

Мужчина обнаружил монеты неподалеку Летка Веке, маленького села на юге Румынии.

Я взял свой металлоискатель и отправился в поля и леса для отдыха, как часто делаю. Не думал, что этот день удивит меня и сведет лицом к лицу с историей,

– сказал он.

Важно! Эта находка стала очередным подтверждением богатого исторического наследия региона, где в последние недели было сделано несколько значительных археологических открытий.

Увидев монеты, Манжак признался, что его сердце начало биться чаще.

"Я даже подумал ущипнуть себя, чтобы убедиться, что не сплю. Чьими были эти монеты, и для чего они предназначались?", – поделился искатель.



Мужчина с металлоискателем нашел в Румынии много монет возрастом 2000 лет / Фото с фейсбука

Манжак передал находку в тамошнюю мэрию.

Надеюсь, что однажды смогу привести своего ребенка в музей и рассказать, как мне посчастливилось открыть страницу истории нашего народа,

– подытожил энтузиаст.

Открытие Манжака произошло всего через несколько недель после того, как другая пара любителей с металлоискателями нашла древние сокровища в румынской коммуне Бреаза в Трансильвании.

Интересно! Согласно румынскому законодательству, все исторические артефакты принадлежат государству, но искатели могут претендовать на вознаграждение. Специалисты теперь работают над датировкой и анализом монет, чтобы определить их происхождение и историческое значение. Вероятно, человек получит немалую сумму денег за такую находку.

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