Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на историю пользовательницы ImAHoe4Glossier, которой она поделилась на популярном форуме Reddit.

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Что обнаружила женщина

Жительница США отметила, что сорвала настоящий "модный джекпот". Сейчас женщина не знает, действительно ли шарф принадлежит всемирно известному дому Hermеs.

Возможно, настоящий? Hermеs-шарф из бесплатной стопки! Я просто скажу себе, что он настоящий, потому что он такой милый,

– написала американка.



Дизайнерский шарф Hermes / Фото Reddit

На снимке мы можем увидеть изысканное изделие из шелка: розовый фон, изящный архитектурный рисунок с изображением парижских крыш и подпись Hermеs – Paris в правом нижнем углу. На шарфе также виден текст Les Toits De Paris (известная модель, выпущена ограниченным тиражом).

Интересно! Если шарф окажется оригиналом, то подобная вещь может стоить от нескольких сотен до более 2000 долларов.

Владелица флагманского ресейл-магазина True Fashionistas во Флориде Дженнифер Джонсон предположила, что судя по фотографиям, шарф вполне может оказаться настоящим.

"Судя по качеству шелка, дизайна и деталей, у него есть все признаки настоящего изделия Hermès. Однако для 100% подтверждения подлинности его нужно осмотреть лично", – сказала она.

По словам Джонсон, основными признаками оригинального шарфа являются:

ручное подшивание краев,

чистые, четкие линии рисунка,

исключительно натуральный шелк.

Ранее мы писали о другой женщине, которая купила редкую картину на барахолке, на обороте которой было трогательное послание от отца выпускнику колледжа Свортмор.