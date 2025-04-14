Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обсуждение на форуме Reddit.

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Купив картину, женщина решила проверить обратную сторону. На ней было искреннее послание, написанное от руки. На обороте было написано: "Колледж Свортмор, выпуск 2020 года. Сделано с любовью, папа".

Я всегда проверяю обратную сторону картин в таких магазинах. Никогда не знаешь, какая личная история может там скрываться,

– призналась тронутая американка.



Записка на обороте картины / Фото Reddit

На самой картине был изображен яркий пейзаж с белой скамейкой на зеленом газоне и высокими каменными башнями.

Не знаю, почему она оказалась здесь, но меня это расстроило. Очевидно, отец нарисовал картину с любовью для выпуска своего ребенка, а теперь этот памятник продается на секонд-хенде за 3,99 доллара,

– добавляет она.

Ее публикация в Reddit быстро стала вирусной в сети, получив более 5300 лайков и сотни комментариев от пользователей, которых тронула эта удивительная история.

Другая американка из Пенсильвании купила картину на аукционе за 12 долларов, которая может быть оригиналом Ренуара и стоить миллионы.