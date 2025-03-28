Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на UPI.

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Что обнаружила женщина

Американка призналась, что искала новые экспонаты для своего антикварного магазина. Увидев интересную картину, она решила, что хочет иметь ее в своей коллекции. Картина обошлась ей всего в 12 долларов, поэтому она счастливая пошла домой. Теперь она подозревает, что стала обладательницей оригинального произведения французского импрессиониста Пьера Огюста Ренуара.

Справка. Пьер Огюст Ренуар (1841 – 1919) – один из величайших представителей импрессионизма, известен своими яркими, живыми картинами, отражавшими радость жизни. Его творчество стало символом красоты повседневных моментов, полных света, тепла и утонченности.

Приобретя картину за 12 долларов, женщина была шокирована, когда осознала, что стоимость работы может достигать шестизначных или даже семизначных сумм.

Я не знала, что это, но понимала, что хочу это купить. Эта вещь сразу выделялась – в ней было что-то особенное,

– поделилась она.



Картина Ренуара / Фото ABC News

Женщина предполагает, что изображенная на рисунке – жена художника, Алин Шариго. Сейчас подлинность работы проверят специалисты уважаемого некоммерческого института Вильденштейна-Платтнера, занимающегося экспертной оценкой произведений искусства.

"Они проводят очень строгие проверки. Я сохраняю осторожный оптимизм", – отметила Маркоу.

Если рисунок окажется подлинным, женщина планирует выставить его на продажу. Ранее американец Рафи Гок обнаружил интересную находку в комиссионном магазине. Это – 700-летний гобелен из средневековой Англии.