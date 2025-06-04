"Стоїть у черзі, як всі": мережу зачарували кадри з дідусем, який не помітив Зеленського позаду

У Києві з 29 травня до 1 червня відбувся Книжковий Арсенал. Захід відвідали Президент України Володимир Зеленський у супроводі своєї дружини, Першої Леді Олени Зеленської.

Звісно ж, до подружжя було прикуто багато уваги. І один з милих моментів вдалося зафіксувати на камеру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @zezevonews.

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На оприлюднених у мережі кадрах можна побачити, як Володимир Зеленський стоїть біля одного зі стендів, обираючи книгу. Перед ним чоловік поважного віку також обирав книгу для купівлі, спілкуючись із продавцем.

Український лідер спокійно стояв в очікуванні своєї черги. Саме цей момент замилував мережу, адже дідусь навіть не підозрював, що позаду нього стоїть президент.

Дідусь не підозрював, хто за ним стоїть,

– підписав допис автор відео.

Милий момент потрапив на камеру: дивіться відео

Соцмережі були вражені цією ситуацією. Багато людей відзначали, що президент стоїть у черзі, як і всі інші люди, не вимагаючи до себе особливого ставлення. Ось, які коментарі залишали люди: