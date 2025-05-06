Дитина випадково зіпсувала картину відомого художника за 50 мільйонів євро

У Нідерландах малеча випадково пошкодила картину Марка Ротко, яку оцінюють у 50 мільйонів євро. Інцидент стався у музеї Бойманса у той момент, коли в залі не було охорони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC News.

Дивіться також BBC Studios "оживили" Агату Крісті за допомогою ШІ: як виглядає письменниця

Мовиться про картину художника Марка Ротко "Сірий, помаранчевий на бордовому, № 8". За словами представників музею, витвір мистецтва отримав "поверхневі пошкодження": на непокритій фарбою ділянці нижньої частини полотна помітні подряпини.

Що тепер буде з картиною

Представники музею одразу ж звернулися по допомогу до фахівців з реставрації як у Нідерландах, так і за кордоном. Наразі експерти вивчають можливі методи відновлення роботи. У музеї висловили надію, що полотно вдасться знову виставити в найближчому майбутньому.



Картина Марка Ротко "Сірий, помаранчевий на бордовому, №8" / Фото Museum Boijmans Van Beuningen

Менеджер з реставрації з Fine Art Restoration Company Софі Макелун зазначила, що картини в стилі Ротко без захисного лаку особливо вразливі.

Навіть найдрібніші пошкодження на рівних колірних полях одразу впадають в око,

– сказала вона.

Цікаво! Це не перший випадок пошкодження робіт художника. У 2012 році картина Ротко "Чорний на бордовому" була навмисно зіпсована в Лондоні. Відновлення тоді обійшлося у 200 000 фунтів стерлінгів.

Чи покарають дитину

Поки що не відомо, хто понесе відповідальність за пошкодження картини. Однак раніше музей уже виставляв рахунки відвідувачам за зіпсовані експонати.

Раніше на картині "Очікувана" Фердинанда Вальдмюллера, написаній понад 160 років тому, користувачі інтернету помітили предмет, схожий на сучасний смартфон.