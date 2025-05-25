Дівчина відсканувала своє тату зі штрихкодом: що показав апарат

Дівчина зі Швейцарії набила незвичне тату у вигляді штрихкоду. Але це був не рандомний набір полосок, а справжній штрихкод, який відповідає певному товару.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на What's the Jam.

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Штрихкод якого товару набила дівчина

Дівчина з ніком Д'ю набила малюнок у вигляді штрихкоду улюбленого енергетика.

Спершу я думала про броколі чи щось інше безглузде. Але потім я подумала: енергія. Тоді мій вибір упав на Red Bull, а потім я додала черв'ячка, який його гризе, спираючись на маленький малюнок моєї сестри,

– додала дівчина.

У коментарі для журналістів, Д'ю каже, що спочатку думала, що сканер не зчитає тату, адже тату-майстер сказав, що це може не спрацювати.

"Але він дуже старався, як міг. А потім я спробувала наступного дня, і це вийшло. Я була так рада цьому", – розповіла про свої перші враження дівчина.

Дівчина підвела своє тату зі штрихкодом до сканера в супермаркеті: дивіться відео

У своєму відео для підписників дівчина показала, як це працює.

Для всіх, хто цікавиться, чи працює мій штрих-код Red Bull. Так, працює,

– уїдливо написала дівчина у своєму пості.

Це відео зібрали чимало переглядів та вподобайок. Користувачі по-різному оцінили це татуювання: одні відзначили, що ця затія є безглуздою, а інші – були в захваті від побаченого.