Цікаво, що у цей момент чоловік мирно спав. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Сон, якому позаздрить кожен

Як з'ясувалося судно, яке рухалося зі швидкістю 30 кілометрів на годину, випадково сіло на мілину біля будинку Йохана. Сталося це після заходу у фіорд Тронгейм о 5:00 ранку. Гуркіт корабля, який ледь не зніс будинок, розбудив сусідів, але не самого власника.

Сусід Йостейн Йоргенсен кинувся до будинку Гельберга, але той не відчиняв.

Я був упевнений, що він уже надворі, але ні, жодних ознак життя не було. Я багато разів дзвонив у двері, але нічого… І лише коли я зателефонував йому, мені вдалося з ним зв'язатися,

– зазначив сусід Гельберга.

Чоловік не відповідав, бо просто проспав всю аварію. На щастя, ніхто не постраждав.



Корабель на подвір'ї / Фото The Telegraph

Що відомо про аварію

Наразі незрозуміло, що саме стало причиною аварії. Але норвезька поліція вже розпочала розслідування інциденту. Перша спроба зняти корабель з мілини була невдалою. Друга спроба запланована на період припливу.

Раніше ми писали про рибалку, на ім'я Крістофер Тусс, який випадково знайшов затонулий буксирний корабель JC Ames, побудований у 1881 році, у водах озера Мічиган.