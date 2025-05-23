Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News.

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Що відомо про пухнастого "наркодилера"

Одного дня кіт намагався перестрибнути через огорожу, але охоронці швидко затримали пухнастого зловмисника. Загалом на його тілі нарахували понад 230 грамів марихуани та 67 грамів кокаїну, що вмістилось у два пакети. Охоронцям вдалося схопити тварину до того, як наркотики потрапили до рук ув'язнених.

Завдяки швидкій реакції охоронців тварину було спіймано, а пакунки вилучено, що запобігло їхньому потраплянню до ув'язнених,

– мовиться у заяві місцевої влади.

Кота "дилера" передали до Національної служби охорони здоров'я тварин Коста-Рики, де його мають обстежити. Наразі влада розпочала розслідування, щоб встановити, хто саме використовував тварину для постачання наркотиків до виправної установи.



Коста-Риці охоронці затримали кота-"наркодилера" / Фото Costa Rica justice ministry

Раніше у Таїланді затримали кота, який вкусив поліцейських. Пухнастого зловмисника доставили у відділок поліції. Як розповіла офіцерка поліції, перед тим, як повернути його господарю, правоохоронці взяли відбитки лап кота, зазначивши, що "ми повинні переслідувати цю справу, щоб інші коти не повторювали таку поведінку".