У квітковому Дніпра зробили ексклюзивний букет з курячих лапок: курйозне фото

В одній з квіткових крамничок Дніпра зробили незвичне замовлення – букет зі справжніх курячих лапок. Для естетичного вигляду лапкам навіть зробили манікюр.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Телеканал D1.

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Оригінальний букет із курячих лапок з манікюром замовили в подарунок для куми. У соцмережах жартують, що, ймовірно, вона керує птахофабрикою.

Цікаво, що на курячих лапках зробили манікюр у помаранчевих і рожевих відтінках. Також у букет додали ніжно-рожеві та світло-фіолетові троянди.

Здається, тепер я вже зробила все можливе,

– написала у соцмережі флористка з Дніпра, яка створила цей незвичний букет.



У квітковому Дніпра зробили ексклюзивний букет з курячих лапок / Фото Телеканал D1

Останнім часом їстівні букети набирають все більшої популярності. Їх замовляють замість класичних квітів – на дні народження, весілля, корпоративи або просто як оригінальний подарунок. У таких композиціях можна знайти все: від ковбас і сирів до фруктів, солодощів, морепродуктів і навіть алкоголю в міні-пляшках.

Їстівні букети приваблюють не лише своєю нестандартністю, а й практичністю – їх можна не тільки подарувати, а й з'їсти.

Раніше мила ситуація сталася у Києві. Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною відвідав Книжковий Арсенал у Києві, де стояв у черзі, як звичайна людина. Саме цей момент зачарував мережу.