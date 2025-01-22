"Краще, ніж ШІ": балерина станцювала на носі лайнера – вражаюче відео
- Французька балерина Вікторія Добервіль станцювала на носі круїзного судна в Антарктиді, чим шокувала соцмережі.
- Відео з її виступом зібрало 390 тисяч вподобань, а для підтвердження його автентичності вона показала "закулісні" кадри знімального процесу.
Французька балерина Вікторія Добервіль виконала танець, який шокував соцмережі. Бурхливу реакцію викликало те, що балерина танцювала на носі круїзного судна в Антарктиді.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм victoriadauberville.
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Відео французької балерини підкорило мережу
На оприлюднених кадрах танцівниця в балетній пачці та пуантах балансує на носочках на носі лайнера Le Borel. Однак деякі скептики засумнівалися, що відео справжнє і що під час його монтажу не був використаний штучний інтелект.
Який танець виконала балерина: дивіться відео
Щоб розвіяти сумніви в автентичності ролика, балерина показала "закулісні" кадри знімального процесу, в яких показано, як вона в теплому одязі підпливає до криголама на човні і піднімається на його обшивку.
Краще, ніж ШІ,
– зауважила Вікторія Добервіль у коментарі до відео.
Балерина показала залаштунки дійства: дивіться відео
Відео, опубліковане в інстаграмі, зібрало чимало переглядів. Його вподобали 390 тисяч користувачів. Ось які коментарі вони залишали:
- "Вау! Я хочу побачити закулісся".
- "Я думав, що це ШІ".
- "Так епічно! Я б хотів бути там, щоб це сфотографувати!".