Французька балерина Вікторія Добервіль виконала танець, який шокував соцмережі. Бурхливу реакцію викликало те, що балерина танцювала на носі круїзного судна в Антарктиді.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм victoriadauberville.

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Відео французької балерини підкорило мережу

На оприлюднених кадрах танцівниця в балетній пачці та пуантах балансує на носочках на носі лайнера Le Borel. Однак деякі скептики засумнівалися, що відео справжнє і що під час його монтажу не був використаний штучний інтелект.

Який танець виконала балерина: дивіться відео

Щоб розвіяти сумніви в автентичності ролика, балерина показала "закулісні" кадри знімального процесу, в яких показано, як вона в теплому одязі підпливає до криголама на човні і піднімається на його обшивку.

Краще, ніж ШІ,

– зауважила Вікторія Добервіль у коментарі до відео.

Балерина показала залаштунки дійства: дивіться відео

Відео, опубліковане в інстаграмі, зібрало чимало переглядів. Його вподобали 390 тисяч користувачів. Ось які коментарі вони залишали: