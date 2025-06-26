Гра "Джек і Джил": фінальна сцена після титрів "Гри в кальмара 2" – пригадаймо цікаву теорію

Уже 27 червня шанувальники серіалу "Гра в кальмара" знову поринуть в атмосферу улюбленого шоу. Тож пригадаймо цікаву сцену після титрів першої частини другого сезону, яка породила цікаву теорію про фінал серіалу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Як ми знаємо, кінцівка другого сезону серіалу натякнула на набагато небезпечніше майбутнє. Фанати серіалу вважають, що у третьому сезоні ми побачимо гру "Джек і Джил".

Гра "Джек і Джил": з чого взагалі почалася ця теорія

Всередині титрів другого сезону "Гри в кальмара" ми бачимо нових гравців, які виходять на абсолютно нову арену, на якій є лялька Янг-Хі з гри "Червоне світло, зелене світло" та її "хлопець" – лялька Чеол-су.

Творець серіалу Хван Дон Хьок раніше сказав, що це також "натяк на найзахопливішу гру в сезоні 3".

Сцена після титрів: дивіться відео

Користувачі тіктоку швидко здогадалися, що буде гра "Джек і Джил", заснована на побаченні Чол-Су і Янг-Хі. Гра базується на однойменному дитячому віршику, який починається словами:

"Джек і Джил піднялися на гору,

Принести відро з водою,

Джек впав і зламав корону,

А слідом за ним впала Джил".

Що про це кажуть користувачі у тіктоці: дивіться відео

Вважається, що гравцям доведеться об'єднатися в пари і носити воду туди-сюди, щоб наповнити щось наприкінці.