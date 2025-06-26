Гра "Джек і Джил": фінальна сцена після титрів "Гри в кальмара 2" – пригадаймо цікаву теорію
- Фанати серіалу "Гра в кальмара" розглядають можливість появи нової гри "Джек і Джил" у третьому сезоні, заснованої на дитячому віршику.
- У титрах другого сезону були натяки у сцені після титрів, що може вказувати на захопливу гру у майбутньому.
Уже 27 червня шанувальники серіалу "Гра в кальмара" знову поринуть в атмосферу улюбленого шоу. Тож пригадаймо цікаву сцену після титрів першої частини другого сезону, яка породила цікаву теорію про фінал серіалу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.
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Як ми знаємо, кінцівка другого сезону серіалу натякнула на набагато небезпечніше майбутнє. Фанати серіалу вважають, що у третьому сезоні ми побачимо гру "Джек і Джил".
Гра "Джек і Джил": з чого взагалі почалася ця теорія
Всередині титрів другого сезону "Гри в кальмара" ми бачимо нових гравців, які виходять на абсолютно нову арену, на якій є лялька Янг-Хі з гри "Червоне світло, зелене світло" та її "хлопець" – лялька Чеол-су.
Творець серіалу Хван Дон Хьок раніше сказав, що це також "натяк на найзахопливішу гру в сезоні 3".
Сцена після титрів: дивіться відео
Користувачі тіктоку швидко здогадалися, що буде гра "Джек і Джил", заснована на побаченні Чол-Су і Янг-Хі. Гра базується на однойменному дитячому віршику, який починається словами:
"Джек і Джил піднялися на гору,
Принести відро з водою,
Джек впав і зламав корону,
А слідом за ним впала Джил".
Що про це кажуть користувачі у тіктоці: дивіться відео
Вважається, що гравцям доведеться об'єднатися в пари і носити воду туди-сюди, щоб наповнити щось наприкінці.