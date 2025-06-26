Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Как мы знаем, концовка второго сезона сериала намекнула на гораздо более опасное будущее. Фанаты сериала считают, что в третьем сезоне мы увидим игру "Джек и Джил".

Игра "Джек и Джил": с чего вообще началась эта теория

Внутри титров второго сезона "Игры в кальмара" мы видим новых игроков, которые выходят на совершенно новую арену, где мы видим куклу Янг-Хи из игры "Красный свет, зеленый свет" и ее "парня" – куклу Чеол-су. Творец дорамы Хван Дон Хёк ранее сказал, что это также "намек на самую захватывающую игру в сезоне 3".

Сцена после титров: смотрите видео

Пользователи тиктока быстро догадались, что будет игра "Джек и Джил", основана на свидании Чол-Су и Янг-Хи. Игра базируется на одноименном детском стишке, который начинается словами:

"Джек и Джил поднялись на гору,

Принести ведро с водой,

Джек упал и сломал корону,

А вслед за ним упала Джил".

Что об этом говорят пользователи в тиктоке: смотрите видео

Считается, что игрокам придется объединиться в пары и носить воду туда-сюда, чтобы наполнить что-то в конце.