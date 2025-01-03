Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

Дивіться також Хотів відсвяткувати Новий рік: поліцейський відпустив 13 злочинців, щоб раніше піти додому

Як ми знаємо, кінцівка другого сезону серіалу натякнула на набагато небезпечніше майбутнє. Фанати серіалу вважають, що у третьому сезоні ми побачимо гру Джек і Джил.

З чого взагалі почалася ця теорія

Всередині титрів другого сезону "Гри в кальмара" ми бачимо нових гравців, які виходять на абсолютно нову арену, де ми бачимо Янг-Хі з гри "Червоне світло", "Зелене світло" та її "хлопця" Чеол-су. ворець Hwang Dong-hyuk раніше сказав Entertainment Weekly, що це також "натяк на найзахопливішу гру в сезоні 3". Тож, хоча про це ще офіційно не оголосили, ймовірно це буде новою грою.

Сцена після титрів: дивіться відео

Користувачі тіктоку швидко здогадалися, що буде гра Джек і Джилл, заснована на побаченні Чол-Су і Янг-Хі. Гра базується на однойменному дитячому віршику, який починається словами:

"Джек і Джилл піднялися на гору

Принести відро з водою

Джек впав і зламав корону

А слідом за ним впала Джилл".

Вважається, що гравцям доведеться об'єднатися в пари і носити воду туди-сюди, щоб наповнити щось у кінці.

Що про це кажуть користувачі у тіктоці: дивіться відео