Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ВВС.
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Відомо, що серед 13 затриманих були люди, яких звинувачують у:
- крадіжках,
- пограбуваннях,
- нападах.
Наразі всі вони досі залишаються на волі, правоохоронці розшукують їх.
Що зробив горе-поліцейський
Сам Фірі був у стані алкогольного сп'яніння, коли "силою відібрав ключі від камери" у констебля Сераха Банди.
Детектив-інспектор Фірі відчинив чоловічу і жіночу камери і наказав підозрюваним піти, заявивши, що вони можуть вільно переходити в новий рік… З 15 підозрюваних, які перебували під вартою, 13 втекли. Після інциденту офіцер втік з місця події,
– зазначила речниця поліції Рей Хамунга.
Цікаво! У 1997 році стався подібний інцидент, але за участю судді Високого суду Кабазо Чанда. Той напередодні Нового року наказав звільнити 53 осіб, які були підозрюваними та яких поліція вважала небезпечними.