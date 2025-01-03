Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ВВС.

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Відомо, що серед 13 затриманих були люди, яких звинувачують у:

крадіжках,

пограбуваннях,

нападах.

Наразі всі вони досі залишаються на волі, правоохоронці розшукують їх.

Що зробив горе-поліцейський

Сам Фірі був у стані алкогольного сп'яніння, коли "силою відібрав ключі від камери" у констебля Сераха Банди.

Детектив-інспектор Фірі відчинив чоловічу і жіночу камери і наказав підозрюваним піти, заявивши, що вони можуть вільно переходити в новий рік… З 15 підозрюваних, які перебували під вартою, 13 втекли. Після інциденту офіцер втік з місця події,

– зазначила речниця поліції Рей Хамунга.

Цікаво! У 1997 році стався подібний інцидент, але за участю судді Високого суду Кабазо Чанда. Той напередодні Нового року наказав звільнити 53 осіб, які були підозрюваними та яких поліція вважала небезпечними.