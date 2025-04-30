Жінка розлучилася з чоловіком через слова ChatGPT про нього

У Греції жінка вирішила розлучитися з чоловіком після 12 років шлюбу. Це сталося після того, як вона отримала відповідь від штучного інтелекту про те, що її чоловік їй зраджує.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Tovima.

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Що відомо про курйозний інцидент

Подружжя жило у шлюбі понад 12 років і навіть виховувало двох дітей. Аж раптом одного дня жінка попросила чат GPT розтлумачити візерунки на кавовій гущі. ШІ нібито "прочитав" там зраду її чоловіка.

Чат GPT навіть описав коханку чоловіка грекині, назвав її ініціалом "E" та додав, що він має до неї сильні почуття, і цей зв'язок скоро стане реальністю. Жінка вирішила не чекати на справжню зраду та одразу ж подала документи на розлучення.



Жінка розлучилася з чоловіком через слова ChatGPT / Фото Unsplash

Реакція чоловіка

Як пише ЗМІ, чоловік досі перебуває в шоці та не розуміє, як усе так обернулося. Чоловік навіть дав інтерв'ю місцевому телеканалу, але ситуація тільки загострилась. Жінка була наполегливою та хотіла розлучення за згодою сторін.

Цікаво! Чоловік розповів, що це не перший випадок ірраціональних переконань його дружини. Раніше вона вже відвідувала астролога, і їй знадобився рік, аби прийняти, що жодне з передбачень не справдилося.

На жаль, жінка ухвалила життєво важливе рішення не на підставі фактів, поведінки чи реальних доказів зради, а через фантазію, створену штучним інтелектом. Зауважимо, що чат GPT не здатен бачити майбутнє чи передбачати зради – він лише генерує текст за запитом.

А от що дійсно може зробити ШІ, так це підвищити вашу продуктивність, транскрибуючи та узагальнюючи для вас відео, а також допомагаючи впорядковувати думки через запис голосових роздумів.