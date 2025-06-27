Дитячі ігри з попереднього сезону культової "Гри у кальмара": пригадаймо, як у них грати

Другий сезон "Гри в кальмара" подарував глядачам не лише нові драматичні повороти, а й знайомство з цікавими традиційними іграми у Кореї. У день прем'єри фіналу серіалу, 27 червня, пригадаймо ігри, що так вразили нас.

Як грати в Gonggi та інші популярні ігри з другого сезону "Гри в кальмара" – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Які ігри були у другій частині серіалу "Гра в кальмара"

Минулий сезон показав нам дитячі гри, які перетворили на смертельні змагання. Наприклад "червоне світло, зелене світло", вирізання фігурок з солодкого печива чи перетягування каната. Другий сезон розширює дослідження ігор.

Gonggi

Це традиційна корейська гра, що зазвичай грається п'ятьма маленькими камінцями або спеціальними пластиковими "зернятками". Гра відома своєю простотою, але вимагає спритності, точності й координації.

Гра починається з того, що кожен гравець підкидає камінці зі своєї долоні в повітря. Поки вони у повітрі, необхідно перевернути руку тильною стороною вгору. Щоб виграти треба зловити якомога більше камінців.

Як грати у гру Gonggi: дивіться відео

Biseokchigi

Для цієї гри потрібні два або більше гравців і кілька плоских каменів, які використовуються як "битки". Кожен гравець по черзі кидає свій камінь, намагаючись влучити по каменю суперника, щоб зрушити його з місця.

Перемагає той, чий камінь влучно збиває більше каменів суперників. Іноді в гру додають правило, за яким програвший має виконати жартівливе завдання.



Як у серіалі грали у Biseokchigi / Кадр із серіалу

Paengichigi

Це традиційна корейська гра з дзиґою, більш популярна серед хлопчиків. Вона полягає у тому, щоб якомога швидше розкрутити дзиґу. Для складності – це роблять на слизькій поверхні чи льоді.



Гра Paengichigi у "Грі в кальмара" / Кадр із серіалу

Jegichagi

Ще одна традиційна корейська гра, яка схожа на гру в підкидання м'ячика. Для гри потрібен маленький м'ячик, зроблений з тканини або шкіри, який зазвичай має форму мішечка, наповненого пісочком або рисом. Також нерідко використовують паперову джегі, що схожа на воланчик.

Мета гри – підкидувати Jegi за допомогою ноги, намагаючись не дати їй впасти на землю. Гравець має тримати м'яч у повітрі, виконуючи різноманітні рухи ногами.



У "Грі кальмара" була і гра Jegichagi / Кадр з серіалу

Зіставлення чисел

За правилами цієї дитячої гри гравці беруться за руки, утворюють коло і кружляють, співаючи пісню. Коли пісня перестає лунати – гравцям називають цифру, і вони повинні швидко поділитися, щоб створити групи з такою ж кількістю людей.



"Зіставлення чисел" у "Грі в кальмара" / Кадр із серіалу

Які ігри були у першому сезоні серіалу "Гра в кальмара"

У першому сезоні серіалу "Гра в кальмара" гравці проходять шість смертельно небезпечних ігор. Кожна з них пов'язана з традиційними дитячими іграми. Однак того, хто програв, не дискваліфікують, а вбивають. Ось, які ігри були представлені у першому сезоні:

"Гречка" або "Червоне світло, зелене світло" (Red Light, Green Light)

Це перша гра в серіалі. Гравці повинні були рухатися до фінішної лінії під час "зеленого світла" (коли велика лялька з очима-камерами обернута до гравців спиною), і зупинятися, коли звучить "червоне світло" (а лялька поверталась до гравців обличчям). Якщо хтось рухався під час червоного світла, його знищували.

"Трикутники" або "Солодкі соти" (Honeycomb)

Гравцям роздали печиво, зроблене з цукрової пудри (насправді – карамель). Їм потрібно було вирізати з печива певну форму (зірку, коло, трикутник, або парасольку), але так, щоб фігурка не тріснула. Якщо форма тріскалася, гравець вважався "вибитим".

"Перетягування каната" (Tug of War)

Команди з десяти осіб мали змагатися в перетягуванні каната. Кожен бік намагався потягнути іншу команду у свій бік, і команда, що програвала, падала в прірву.

"Гра у кольорові кульки" (Marbles)

Гравцям давали мішечок з 10 кульками, і вони повинні були зіграти в гру з іншими учасниками, де кожен ставив на кон всі свої кульки. Гравець, який програвав, втрачав всі кульки та у результаті гри був усунутий.

"Скляний міст" (Glass Stepping Stones)

Гравцям потрібно було перейти через міст, що складається з двох рядів скла: один – з товстого скла, а інший – з тонкого. Кожен крок міг бути смертельним, якщо вибір був неправильним.

"Гра в кальмара" (Squid Game)

Остання гра була варіацією популярної корейської дитячої гри, де дві команди змагаються за територію. Одна команда повинна була захопити контрольну точку, а інша – захистити її. Гра була кровопролитною і вимагала стратегічного планування та фізичної сили.