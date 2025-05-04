"А що так можна було": в Індії бик розірвав мережу своїми навичками водіння скутера

В індійському місті Рішікеш стався курйозний інцидент. Там на одній з вулиць помітили бика, який буквально "сів та поїхав" на припаркованому там скутері.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NDTV.

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На оприлюднених у мережі кадрах видно, як бичок проходив вулицями міста і помітив припаркований скутер. Аж раптом він вирішив "покататися".

Жінка, яка побачила дії тварини, швидко втекла з дитиною, а тим часом бику вдається проштовхнути скутер далі на пару метрів та проїхатися зі скутером. Та за мить, він врізається у ворота сусіднього будинку, а потім – невимушено йде геть, наче нічого не сталося взагалі.

Саме це і викликало у користувачів інтернету неймовірний сміх.

В Індії бик хотів покататися на скутері: дивіться відео

Відео не залишило людей байдужими. І вже станом на зараз воно зібрало понад 700 тисяч переглядів і майже 5 тисяч вподобайок. Ось, які коментарі вони залишали:

"І як от пояснити крадіжку скутера страховій компанії без камер відеозапису?";

"Просто сів і поїхав. Нічого особливо для Рікікеша, правда ж?"

"Я тепер думаю, яким рогом він керував кермом, а яким – натискав на клаксон";

"Він щойно катався на скутері, як на чортовому скейтборді";

"Індія – це місце, де може статися що завгодно. Тут буває таке, що не присниться навіть у найфантастичніших снах".

Раніше ми писали, що в Японії змія спричинила затримку 86 поїздів на лінії швидкісних поїздів. Інцидент стався через те, що змія заплуталася у контактних проводах.