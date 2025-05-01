Цей інцидент співпав з періодом сезону відпусток та державних свят. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Kyodo News.

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Що відомо про інцидент

Як пишуть ЗМІ, інцидент стався між станціями Гіфу-Хасіма та Майбара. Через змію 86 поїздів були затримані на 1 годину та 36 хвилин. Відтак 67 000 людей не встигли вчасно прибути у місце свого призначення.

З'ясувалося, що змія заплуталася в контактних проводах. Через це стався збій у роботі та масові затримки потягів. Ось, що про це казали постраждалі:

"Я користуюся цей маршрутом кілька разів на місяць, але це перший раз, коли я зіткнувся з призупиненням руху через відключення електроенергії".

"Я відчуваю полегшення. Але мені набридли ці проблеми з рейсами. Я хочу, щоб вони працювали вчасно".



Змія спричинила масові затримки потягів / Фото Unsplash

Важливо розуміти! Лінія "Токайдо Сінкансен" є головною транспортною артерією Японії і перевезла близько 7 мільярдів пасажирів за останні 60 років. Швидкість потяга там сягає до 285 кілометрів на годину, тож поїздка з Токіо до Осаки займає менш як 2,5 години.

Раніше ми писали про курйозний інцидент, який стався в американському штаті Коннектикут. Подружжя зняло на відео, як чорний ведмідь розважається та катається на дитячій гірці на їхньому подвірʼї.