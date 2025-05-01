Этот инцидент совпал с периодом сезона отпусков и государственных праздников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Kyodo News.

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Что известно об инциденте

Как пишут СМИ, инцидент произошел между станциями Гифу-Хасима и Майбара. Из-за змеи 86 поездов были задержаны на 1 час и 36 минут. Поэтому 67 000 человек не успели вовремя прибыть в место своего назначения.

Выяснилось, что змея запуталась в контактных проводах. Из-за этого произошел сбой в работе и массовые задержки поездов. Вот, что об этом говорили пострадавшие:

"Я пользуюсь этот маршрутом несколько раз в месяц, но это первый раз, когда я столкнулся с приостановкой движения из-за отключения электроэнергии".

"Я чувствую облегчение. Но мне надоели эти проблемы с рейсами. Я хочу, чтобы они работали вовремя".



Змея вызвала массовые задержки поездов / Фото Unsplash

Важно понимать! Линия "Токайдо Синкансэн" является главной транспортной артерией Японии и перевезла около 7 миллиардов пассажиров за последние 60 лет. Скорость поезда там достигает до 285 километров в час, поэтому поездка из Токио в Осаку занимает менее 2,5 часов.

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