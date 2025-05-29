На дні моря знайшли затонулий корабель: чи є там скарби

Ірландські дослідники знайшли рештки британського корабля Recovery, який затонув ще у 1787 році. Він був навантажений дорогоцінними творами мистецтва та антикваріатом, тож дослідники сподівалися знайти на борту щось цінне.

Знахідку виявили біля узбережжя графства Вексфорд. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Star.

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Що відомо про судно

Корабель Recovery прямував з Лондона до Дубліна, але безслідно зник біля узбережжя Вексфорда разом з екіпажем із шести осіб, зокрема капітаном та його дітьми.

Судно перевозило колекцію скульптур та бронзових виробів графа Чарлемонта та скарби найбагатшого банкіра Ірландії. Судно лежало на дні, доки його одного дня не знайшла команда дослідників.

Гідролокатор зафіксував незвичайний об'єкт на морському дні. Спочатку я подумав, що це торпеда, але коли ми спустилися, виявилося, що це 6-метровий штурвал, покритий мідними листами. Саме завдяки цьому й ідентифікувало корабель,

– сказав очільник пошукової команди Едмонд О'Бірн.



Дослідники знайшли британський корабель / Фото Brian and Kevin Martin

Цікаво знати! Recovery – один з 200 суден британського торгового флоту, що мали мідне покриття корпусу. Крім того, це єдиний корабель, що затонув у цій місцевості.

Фахівці наголошують, що вантаж може бути у відмінному стані.

Оскільки твори мистецтва транспортували на велику відстань, їх упаковували дуже ретельно. Є шанс, що щось збереглося,

– сказав О'Бірн.

Раніше рибалка випадково знайшов затонулий буксирний корабель JC Ames, побудований у 1881 році, у водах озера Мічиган.