GTA по-російськи: у Калінінграді п'яний водій знищив 11 машин на очах

У російському місті Калінінград стався курйозний інцидент. Чоловік на "Мустангу" вирішив влаштувати покатушки у стилі гри GTA.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал NEXTA Live.

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За даними видання, чоловік був на підпитку. У такому стані він пошкодив одразу 11 машин. Сталося це просто на очах у їхніх власників. У мережі вже порівнюють дії чоловіка з відомою грою GTA.

Цікаво знати! Grand Theft Auto (GTA) – це серія відеоігор, відома своїм відкритим світом. Гравці виконують місії, беруть участь у різних активностях та досліджують великі міста, натхненні реальними мегаполісами.



Також гравці можуть взаємодіяти з іншими предметами, зокрема трощити машини. А сильні пошкодження можуть навіть призвести до загоряння двигуна або вибуху автомобіля, створюючи додаткові небезпеки для гравця та оточуючих.

Інцидент у Калінінграді потрапив на відео. На оприлюднених кадрах видно, як чорний "Мустанг" спочатку врізається в одне авто, але це його не зупиняє і він продовжує далі трощити машини. Сам "Мустанг" також постраждав – у нього частково відвалився бампер.

У Калінінграді водій потрощив 11 машин: дивіться відео

Ймовірно, водій "Мустангу" хотів запаркуватися, але дорогою зніс ще кілька авто. Приголомшені власники кинулися в погоню і змогли зупинити машину. Відомо, що хулігана передали поліції.

Вражає, але "Мустанг" виявився орендованим.