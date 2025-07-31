У Камбоджі зняли загадкову ящірку, хвіст якої, здається, спалахує вогнем. Кумедне відео зібрало вже понад 16 мільйонів переглядів в інстаграмі і викликало хвилю захвату та жартів у мережі.

Цікаве відео з'явилося в акаунті scaryencounter, передає 24 Канал.

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На записі видно, як ящірка повзе стіною, а її хвіст раптово засвічується яскравим світлом – саме це нагадало глядачам Чармандера – популярного персонажа з серіалу "Покемони", в якого постійно палає хвіст.

За словами автора допису, чоловік вийшов у задній двір і натрапив на гекона. Придивившись, він помітив, що з кінчика хвоста ящірки виривається невелике полум'я. Хвіст "загорявся" кожні кілька секунд, що виглядало дивовижно – і стало причиною вірусного успіху відео.

Хоча точний час і місце зйомки поки невідомі, відео стало справжнім хітом у мережі за лічені дні.

"Покемон" у Камбоджі: дивіться відео

Що це за ящірка?

Коментатори висунули кілька версій:

Це могла бути Riama cashcaensis, відома як ящірка-лампочка, хвіст якої світиться при відбитті сонячного світла. Інший надзвичайно рідкісний вид ящірок, хвіст яких справді може виробляти іскри через тертя мікроволокон. Деякі стверджують, що саме цей вид став прототипом Чармандера.



Покемон Чармандер / Фото PiBig

Також люди вважають, що це – оптична ілюзія: хвіст просто відбиває сонячне проміння.

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