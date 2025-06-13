Будьте у тренді: хто такий Капучіно Ассасіно та чому він захоплює соцмережі

У соцмережах стрімко набирає популярності новий герой – Капучіно Ассасіно. Це не просто мультяшний персонаж, а справжній інтернет-феномен.

Що про нього відомо та як він виглядає – розкаже 24 Канал.

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Капучіно Ассасіно – це згенерований за допомогою ШІ персонаж. Він виглядає як паперова чашка з кавою, яка озброєна двома катанами. Його рішучий погляд вказує на те, що він будь-якої миті готовий битися з ворогами.

Як виглядає Капучіно Ассасіно: дивіться відео

Звідки він взявся

Перші відео з Капучіно Ассасіно почали з'являтись у травні 2025 року. Їх створюють за допомогою нейромереж, що поєднують 3D-анімацію, елементи японської культури та естетику бойових ігор.

Цей образ з'явився у межах так званого "італійського брейнрота" – хвилі сюрреалістичних AI-мемів, що вибухнула у тіктоці на початку 2025 року. До цієї естетики належать балерина з чашкою капучино на голові, крокодил-бомбардувальник, акула в кросівках — і, звісно ж, Капучіно Ассасіно.

Довідка. "Італійський брейнрот" – це поняття, яке описує контент "настільки дивний, що плавить мозок". Але саме через свою абсурдність і неочікуваність він й стає вірусним.

Капучіно Ассасіно б'ється з Балеріною-капучіною: дивіться відео