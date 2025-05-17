Хто така "Еспресона Сіньйора" і звідки вона взялася – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Хто така "Еспресона Сіньйора"

На екрані вона виглядає як розкішна жінка із порцеляновою чашкою еспресо замість голови: підкреслено драматичні стрілки, темна помада, рукавички й гордовитий погляд через плече. Її образ нагадує героїню з нуар-фільму.

Цей образ з'явився у межах "італійського брейнрота". Це – хвиля сюрреалістичних AI-мемів, що вибухнула у тіктоці на початку 2025 року: балерина з чашкою капучино на голові, крокодил-бомбардувальник чи акула в кросівках.

Довідка. "Італійський брейнрот" означає контент "настільки дивний, що плавить мозок".

Хто така "Еспресона Сіньйора": дивіться відео

Чому відео з нею стали вірусними

Візуальний ефект. Неможливо пройти повз незвичне зображення.

Неможливо пройти повз незвичне зображення. Емоційність і гротеск. Персонаж максимально "театральний" і саркастичний – ідеально для коротких роликів.

Персонаж максимально "театральний" і саркастичний – ідеально для коротких роликів. Універсальність образу. Її легко пародіювати чи адаптувати під локальні жарти.

Раніше ми вже писали про "балеріну-капучіну" та "шпіоніро-голубіро". Цікаво, що вислову "балеріна-капучіна" передували "бомбардіні-гузіні" та "бомбардіро-крокоділо", автором якого є українець. Річ у тім, що раніше саме українець вигадав цей вислів, написавши запит у ШІ.