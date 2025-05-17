Кто такая "Эспрессона Синьора" и откуда она взялась – читайте в материале 24 Канала.

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Кто такая "Эспрессона Синьора"

На экране она выглядит как роскошная женщина с фарфоровой чашкой эспрессо вместо головы: подчеркнуто драматические стрелки, темная помада, перчатки и горделивый взгляд через плечо. Ее образ напоминает героиню из нуар-фильма.

Этот образ появился в рамках "итальянского брейнрота". Это – волна сюрреалистических AI-мемов, взорвавшаяся в тиктоке в начале 2025 года: балерина с чашкой капучино на голове, крокодил-бомбардировщик или акула в кроссовках.

Справка. "Итальянский брейнрот" означает контент "настолько странный, что плавит мозг".

Кто такая "Эспрессона Синьора": смотрите видео

Почему видео с ней стали вирусными

Визуальный эффект. Невозможно пройти мимо необычного изображения.

Невозможно пройти мимо необычного изображения. Эмоциональность и гротеск. Персонаж максимально "театральный" и саркастичный – идеально для коротких роликов.

Персонаж максимально "театральный" и саркастичный – идеально для коротких роликов. Универсальность образа. Ее легко пародировать или адаптировать под локальные шутки.

Ранее мы уже писали о "балерине-капучине" и "шпиониро-голубиро". Интересно, что выражению "балерина-капучина" предшествовали "бомбардини-гузини" и "бомбардиро-крокодило", автором которого является украинец. Дело в том, что ранее именно украинец придумал это выражение, написав запрос в ИИ.