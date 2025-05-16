Больше о том, в чем заключается новый тренд – читайте в материале 24 Канала.

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Как это работает

GetContact – приложение, которое показывает, под какими именами вас сохранили в контактах другие люди. Иногда это что-то простое вроде "Оля работа" или "Борис тренер", а иногда – настоящий набор жемчужин: "Милашка", "Милфа", "Пасочка", "Бухгалтерка из ада" и тому подобное.

Поэтому в соцсетях люди решили превратиться в тех персонажей, с которыми их ассоциируются их контакты. Авторы видео подбирают креативные образы и делятся ими в сети.

В соцсетях набирает популярность новый тренд: смотрите видео

Украинцы присоединяются к тренду: смотрите видео

Люди показывают, как их видят другие: смотрите видео

Этот тренд играет на сочетании самоиронии, моды и юмора. Люди будто примеряют на себя, кем их видят другие, и создают персонажи из собственных контактных тегов.

Что такое GetContact и почему он может быть опасным

GetContact – это мобильное приложение, которое позволяет увидеть, под какими именами тебя сохранили другие пользователи в своих контактах. Приложение также обещает защиту от спама и нежелательных звонков. Но за этим инструментом скрывается ряд рисков для конфиденциальности и безопасности данных.

Чтобы получить доступ к тегам, пользователь предоставляет приложению полный доступ к своему списку контактов. В обмен на это он видит, как его сохранили другие, но его контакты тоже попадают в базу – даже если эти люди не давали согласия.

Люди, которые не пользуются приложением, не давали согласие на раскрытие своих номеров, имен или прозвищ. Но их данные могут оказаться в базе. Кроме контактов, приложение может собирать информацию о звонках, время использования, геолокацию и т.д. (в зависимости от разрешений).

Вместе с тем в сети распространяется еще один милый тренд, где невесты с дружками снимают видео под украинскую народную песню "Колись была девка, как та ружа".