Этот флешмоб уже покорил сердца тысяч зрителей, а свадебные видео с каждым днем становятся все более креативными и душевными. Как повторить тренд – расскажет 24 Канал.

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В чем заключается вирусный тренд

На кадрах мы видим улыбающихся дружок и невесту, которые танцуют под народную песню "Колись была девка, как та ружа".

Интересно! Песня "Колись була дівка, як та ружа" – это украинская народная песня, которая рассказывает об изменении статуса женщины: из девушки она стала замужней женщиной (невесткой). Текст песни передает ностальгию по девичеству, легкостью и красотой того времени, но одновременно и принятие новой роли в жизни – как жены.

Эта песня описывает традиционный переход от девичества к замужеству – важный этап в жизни женщины.

Украинки присоединились к тренду: смотрите видео

Девушки поют народную песню: смотрите видео

Новый тренд разрывает тикток: смотрите видео

Невеста с дружками повторяет тренд: смотрите видео

Можно привлечь и мужчину: смотрите видео

Как повторить вирусный тренд: смотрите видео

Песня состоит из двух частей:

Когда-то была девка, как та ружа.

А теперь невестка – имеет мужа,

На первой части девушки-дружки представляют невесту, а на второй – танцуют вместе с ней. Но заметим, что все эти разделения являются условными и вы с дружками или подружкой-невестой можете повторять его так, как чувствуете!

Как мы видим, этот тренд – прекрасная возможность сохранить память о важном дне в формате, что вдохновляет других. И одновременно – подчеркнуть украинскую аутентичность и красоту.

А еще недавно тикток разрывал тренд с фразами "балерина-капучина" и "шпиониро-голубиро". Тренд основан на brainrot юморе, который предусматривает абсурдность и нелогичность, и берет начало от украинца, который придумал фразы, используя ИИ.