Цей флешмоб уже підкорив серця тисяч глядачів, а весільні відео з кожним днем стають усе більш креативними та душевними. Як повторити тренд – розкаже 24 Канал.

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У чому полягає вірусний тренд

На кадрах ми бачимо усміхнених дружок та наречену, які танцюють під народну пісню "Колись була дівка, як та ружа".

Цікаво! Пісня "Колись була дівка, як та ружа" – це українська народна пісня, яка розповідає про зміну статусу жінки: з дівчини вона стала заміжньою жінкою (невісткою). Текст пісні передає ностальгію за дівоцтвом, легкістю та красою того часу, але водночас і прийняття нової ролі в житті – як дружини.

Ця пісня описує традиційний перехід від дівоцтва до заміжжя – важливий етап у житті жінки.

Українки долучилися до тренду: дивіться відео

Дівчата співають народну пісню: дивіться відео

Новий тренд розриває тікток: дивіться відео

Наречена з дружками повторює тренд: дивіться відео

Можна залучити і чоловіка: дивіться відео

Як повторити вірусний тренд

Пісня складається з двох частин:

Колись була дівка, як та ружа.

А тепер невістка – має мужа,

На першій частині дівчата-дружки представляють наречену, а на другій – танцюють разом з нею. Але зауважимо, що всі ці поділи є умовними і ви з дружками або подружкою-нареченою можете повторювати його так, як відчуваєте!

Як ми бачимо, цей тренд – чудова можливість зберегти пам'ять про важливий день у форматі, що надихає інших. І водночас – підкреслити українську автентичність та красу.

А ще нещодавно тікток розривав тренд з фразами "балеріна-капучіна" та "шпіоніро-голубіро". Тренд заснований на brainrot гуморі, який передбачає абсурдність та нелогічність, і бере початок від українця, який придумав фрази, використовуючи ШІ.