Більше про те, у чому полягає новий тренд – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Як це працює

GetContact – застосунок, який показує, під якими іменами вас зберегли в контактах інші люди. Іноді це щось просте на кшталт "Оля робота" або "Борис тренер", а іноді – справжній набір перлин: "Мілашка", "Мілфа", "Пасочка", "Бухгалтерка з пекла" тощо.

Тож у соцмережах люди вирішили перетворитися на тих персонажів, з якими їх асоціюються їхні контакти. Автори відео підбирають креативні образи та діляться ними у мережі.

У соцмережах набирає популярності новий тренд: дивіться відео

Українці долучаються до тренду: дивіться відео

Люди показують, як їх бачать інші: дивіться відео

Цей тренд грає на поєднанні самоіронії, моди та гумору. Люди ніби приміряють на себе, ким їх бачать інші, і створюють персонажі з власних контактних тегів.

Що таке GetContact і чому він може бути небезпечним

GetContact – це мобільний застосунок, який дозволяє побачити, під якими іменами тебе зберегли інші користувачі у своїх контактах. Додаток також обіцяє захист від спаму та небажаних дзвінків. Але за цим інструментом ховається низка ризиків для конфіденційності та безпеки даних.

Щоб отримати доступ до тегів, користувач надає додатку повний доступ до свого списку контактів. В обмін на це він бачить, як його зберегли інші, але його контакти теж потрапляють у базу – навіть якщо ці люди не давали згоди.

Люди, які не користуються додатком, не давали згоду на розкриття своїх номерів, імен чи прізвиськ. Але їх дані можуть опинитися в базі. Крім контактів, додаток може збирати інформацію про дзвінки, час використання, геолокацію тощо (залежно від дозволів).

Разом з тим у мережі шириться ще один милий тренд, де наречені з дружками знімають відео під українську народну пісню "Колись була дівка, як та ружа".