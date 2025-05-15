Що насправді означає "Тралалело Тралала", на яку істоту подібна та звідки взялася – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Тренд на відео зі словами "Тралалело Тралала" – це частина глобального феномену, відомого як "італійський брейнрот" (Italian brainrot).

Довідка. Італійський брейнрот – це серія сюрреалістичних інтернет-мемів, що виникли на початку 2025 року. Ці меми характеризуються абсурдними зображеннями або відео, створеними за допомогою генеративного штучного інтелекту, з псевдоіталійськими назвами, такими як Tralalero Tralala та Bombardiro Crocodilo.

Феномен швидко поширився у тіктоці завдяки поєднанню "італійських" слів та смішного і безглуздого зображення.

"Тралалело Тралала" у тіктоці: дивіться відео

Головним героєм цього тренду є Tralalero Tralala – триногий акула в кросівках Nike, часто зображений у стрибку або в бою з Bombardiro Crocodilo, гібридом крокодила та військового бомбардувальника. Ці персонажі супроводжуються повторенням фрази Tralalero Tralala, що не має конкретного значення, але створює ефект абсурду.

Таким чином, Tralalero Tralala став яскравим прикладом того, як абсурдний та безглуздий контент може стати вірусним у сучасних соціальних мережах, викликаючи як захоплення, так і суперечки серед користувачів.