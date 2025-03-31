Одна з найстаріших у світі: в Англії кицька Міллі відсвяткувала 30-річчя

В Англії кицька, яку звати Міллі, відсвяткувала своє 30-річчя. Її власник Леслі Грінгоу називає улюбленицю "найстарішою кішкою у світі", хоча це неможливо підтвердити офіційно.

Попри це, власник все одно вважає своєю кицю найстарішою у світі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ВВС.

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Що відомо про кицьку-довгожительку

Леслі Грінгоу розповів, що Міллі – це кішка його покійної дружини Паули, з якою він познайомився у 2012 році. Про кицьку коханої чоловік вперше дізнався, коли розмовляв з Паулою телефоном і почув муркотіння кішки на задньому плані.

Міллі була така мила кішка, коли я вперше її побачив. Роками Міллі зазнавала знущань від інших кішок у її районі, тому вона припинила виходити на вулицю і стала більш схожа на домашню кішку. У неї розвинулось обережне ставлення і вона дуже сором'язлива. Я думаю, це допомогло їй жити довше,

– розповів чоловік.

Він вважає, що кицька змогла дожити до такого поважного віку завдяки "численним смаколикам та обіймам". Власник Міллі, серед іншого, годує її:

креветками,

лососем,

бутильованою водою.

70-річний чоловік каже, що його Міллі – черепахова кішка – є найстарішою з тих, які живуть у світі. Однак її точний вік назвати не може.

Моя життєва ціль – занести її до Книги рекордів Гіннесса. Але я не можу підтвердити її вік. Єдина людина, яка може це зробити – моя покійна дружина, яка, на жаль, померла п'ять років тому,

– додав чоловік.



Як виглядає Міллі / Фото SWNS

Хто наразі є найстарішою кицькою у світі

​Наразі найстарішою кішкою у світі вважається Флоссі з Великої Британії. Вона народилася 29 грудня 1995 року, і станом на лютий 2025 року їй виповнилося 32 роки, що еквівалентно приблизно 140 людським рокам. Флоссі офіційно визнана Книгою рекордів Гіннеса як найстаріша жива кішка у світі.

Раніше до Книги рекордів Гіннеса потрапила інший кіт – містер Пагслі Аддамс. Він став рекордсменом Книги рекордів Гіннеса через найдовший хвіст у світі довжиною 45 сантиметрів.