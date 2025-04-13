Знайди свого хвостика: у Києві пройде фестиваль адопції котів

Уже цієї суботи, 13 квітня з 13:00 до 19:00, у Києві відбудеться особливе свято для всіх, хто мріє про справжнього пухнастого друга. У ТРЦ River Mall біля Планети Кіно пройде фестиваль AdoptMe Days | Only Cats, присвячений адопції котів.

Більше про подію, яка може подарувати котикам нове життя у люблячій родині, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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На гостей чекатимуть десятки котиків із притулків – великі й маленькі, грайливі й спокійні, але всі без винятку – з відкритим серцем і бажанням знайти свою родину.

Усі тваринки вакциновані, чиповані та оброблені – і готові переїхати в новий дім,

– зазначають організатори.

Вхід на подію — вільний, а для зареєстрованих гостей організатори підготували розіграш подарункового петбоксу з іграшками та смаколиками.

Нові власники отримають:

поради від ветеринарів;

рекомендації щодо адаптації улюбленця;

подарункові набори з кормом, лежачками та іграшками.

Подія організована за ініціативи Gostomel Shelter та Pethouse – двох команд, які щодня працюють над тим, щоб у кожного безпритульного котика з'явився шанс на щасливе життя.



У Києві пройде фестиваль адопції котів / Фото Gostomel Shelter

Як ще допомогти котикам

Навіть якщо ви ще не готові взяти кота додому, можна підтримати притулки інформаційно, донатом або стати волонтером. Або просто прийти, обійняти кількох пухнастиків і подарувати їм трохи уваги та тепла.

За півтора року існування фестивалю понад 1 400 тварин вже знайшли свої родини. Цієї весни історія щасливого знайомства може статися і з вами.

Коли: 13 квітня, з 13:00 до 19:00

Де: ТРЦ River Mall у "Рівер Центрі" біля "Планети Кіно", Дніпровська набережна 12.



Фестиваль адопції котів / Фото Gostomel Shelte

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