Знайди свого хвостика: у Києві пройде фестиваль адопції котів
- У Києві 13 квітня відбудеться фестиваль адопції котів у ТРЦ River Mall.
- Організатори: Gostomel Shelter та Pethouse, всі коти вакциновані та готові до нового дому.
- Вхід вільний, для гостей розіграш подарунків, нові власники отримають поради та набори для котів.
- Фестиваль допоміг понад 1,400 тваринам знайти родини за півтора року існування.
Уже цієї суботи, 13 квітня з 13:00 до 19:00, у Києві відбудеться особливе свято для всіх, хто мріє про справжнього пухнастого друга. У ТРЦ River Mall біля Планети Кіно пройде фестиваль AdoptMe Days | Only Cats, присвячений адопції котів.
Більше про подію, яка може подарувати котикам нове життя у люблячій родині, читайте у матеріалі 24 Каналу.
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На гостей чекатимуть десятки котиків із притулків – великі й маленькі, грайливі й спокійні, але всі без винятку – з відкритим серцем і бажанням знайти свою родину.
Усі тваринки вакциновані, чиповані та оброблені – і готові переїхати в новий дім,
– зазначають організатори.
Вхід на подію — вільний, а для зареєстрованих гостей організатори підготували розіграш подарункового петбоксу з іграшками та смаколиками.
Нові власники отримають:
- поради від ветеринарів;
- рекомендації щодо адаптації улюбленця;
- подарункові набори з кормом, лежачками та іграшками.
Подія організована за ініціативи Gostomel Shelter та Pethouse – двох команд, які щодня працюють над тим, щоб у кожного безпритульного котика з'явився шанс на щасливе життя.
У Києві пройде фестиваль адопції котів / Фото Gostomel Shelter
Як ще допомогти котикам
Навіть якщо ви ще не готові взяти кота додому, можна підтримати притулки інформаційно, донатом або стати волонтером. Або просто прийти, обійняти кількох пухнастиків і подарувати їм трохи уваги та тепла.
За півтора року існування фестивалю понад 1 400 тварин вже знайшли свої родини. Цієї весни історія щасливого знайомства може статися і з вами.
Коли: 13 квітня, з 13:00 до 19:00
Де: ТРЦ River Mall у "Рівер Центрі" біля "Планети Кіно", Дніпровська набережна 12.
Фестиваль адопції котів / Фото Gostomel Shelte
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