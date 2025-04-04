"Йосип драний": клієнт Monobank поскаржився, що його ім'я написали неправильно

Чоловік, на ім'я Йосеф подумав, що у сповіщенні Monobank "Йосип драний, це ж помилка" неправильно написали його ім'я. Він навіть поскаржився у підтримку банку.

Про курйозний інцидент розповів співвласник Monobank Олег Гороховський у своєму фейсбуці, передає 24 Канал.

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Гороховський розповів, що Monobank вже понад 2 роки використовує українську лайку на екранах з помилками, які час від часу трапляються.

Вчора на підтримку звернувся клієнт, якого звуть Йосеф, із запитанням чому його ім'я на цьому екрані написано неправильно,

– написав Гороховський.



Допис Гороховського / Фото Олега Гороховського

Реакція мережі

Цей допис одразу ж став вірусним у мережі. Люди жартували про те, що чоловіка не бентежить приставка "драний". Ось, які коментарі залишали люди:

"Тобто "драний" його не бентежить?",

"Ну хоч прізвище Драний без помилок написали?",

"Ви зробили мій день".

Цікаво! Вислів "Йосип драний" – це розмовне, іронічне або навіть зневажливе означення людини, яка виглядає неохайно, бідно або "жалюгідно". Також цей вислів використовують аби замінити пряму лайку. "Йосип драний" часто вживається в тому самому дусі, що й вислів «хай йому грець!», тобто як емоційне, зневажливо-іронічне вигукування.

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