Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild.

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Що відомо про інцидент

Як повідомляє видання, жінку випадково закрили в супермаркеті на всю ніч. 73-річна пенсіонерка всю ніч провела у магазині. Але бабуся не сумувала. Вона:

пила алкоголь,

курила,

набрала товарів на чотиризначну суму.

Працівники магазину, які на наступний день прийшли на роботу, були шоковані, виявивши бабусю. На місце події одразу ж викликали поліцію. Правоохоронці були вражені масштабом "розваг", які жінка влаштувала між закриттям та відкриттям магазину. За інформацією поліції, старенька набила принесені із собою валізи та сумки товарами на чотиризначну суму.

Вона випила кілька пляшок алкоголю і викурила кілька пачок сигарет вартістю близько ста євро,

– мовиться у повідомленні правоохоронців.

Але найбільше вразило те, що жінка справила природні потреби прямо у проході супермаркету. Через це частину товарів на полицях довелося утилізувати.



Бабусю закрили на ніч у супермаркеті / Фото Unsplash

Що відомо про бабусю

За даними правоохоронців, пенсіонерка – не нова клієнтка цього супермаркету.

"Раніше вона вже проявляла активність у магазині й отримала заборону на його відвідування", – зазначили у звіті поліціянти.

Попри нічні пригоди, пенсіонерка виглядає відпочилою та фізично здоровою. Медична допомога їй не знадобилася. Наразі невідомо, чи покарають стареньку. Слідство встановлює всі обставини та оцінює завдані збитки.

Раніше у польській столиці Варшаві сталося незвичайне пограбування. Зловмисник вдався до хитрощів, щоб залишитися у торгово-розважальному центрі після його закриття. Для цього чоловік прикинувся манекеном.