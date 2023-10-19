У Варшаві затримали 22-річного зловмисника та заарештували його на 3 місяці. Він пограбував торговий центр в оригінальний спосіб.

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Що придумав зловмисник

Молодий чоловік вирішив вдати себе за манекена. Він проник до вітрини магазину та простояв нерухомо певний час, тримаючи в правій руці пакет.

Зловмисник дочекався закриття торговельного центру. Після цього він пограбував торговельну точку типу "острів", на якій продавалися ювелірні прикраси. Іншого дня цей грабіжник знову дочекався, коли закриють ТРЦ. Після цього він пішов у розташований на його території бар і наївся там.

Ще одного разу зловмисник не став вдавати себе за манекен, а просто прослизнув під сталевою завісою та потрапив до магазина одягу в цьому ж самому ТРЦ. Там він поміняв свою одежу на нове дизайнерське вбрання, а після цього знову пішов у той бар, щоб ще раз безплатно наїстися.

Згодом цього грабіжника помітили охоронці, які його затримали та викликали поліцію. Після цього з'ясувалося, що цей чоловік робив крадіжки в іншому ТРЦ. Там він забрав готівку з кількох кас та намагався поцупити деякі речі. Тоді його теж затримали та притягнули до кримінальної відповідальности. Тепер "манекену" загрожує до 10 років позбавлення волі.

Кадри з місця злочину у Польщі / Фото Районного управління поліції Варшави



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