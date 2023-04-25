Камера спостереження зафіксувала момент, коли двоє злодіїв уранці виносили награбоване з будинку. За цим всім віддалено спостерігала рієлторка.

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Хтось підняв камеру і запитав, що це? А потім її заховали в мішок, не знаючи, що вона все ще активна,

– розповіла Еріка Віншіп з рієлторської фірми Premier Point Realty.

Оскільки будинок був порожній, після того, як грабіжники вибили вхідні двері, вони провели деякий час усередині, а потім забрали інструментів на суму близько 8 000 доларів і зникли.

Однак на цьому історія не завершується. Повернувшись додому, чоловіки поставили вкрадену камеру просто на столі й навіть спрямували об'єктивом на себе. Вони не тільки не розуміли, що це за пристрій, і що він працює, а й що він може передавати сигнал практично будь-де через стільниковий зв'язок і підтримувати свою роботу завдяки вбудованій батареї ще деякий час. Ба більше, камера навіть має GPS-передавач, який транслює свою точну геолокацію.

Усе це дозволило поліції слідкувати за грабіжниками протягом тижня. Правоохоронцям було недостатньо просто затримати їх за це пограбування. Їх цікавили розмови, з яких можна було би дізнатися про інші злочини. У певний момент вони у всіх подробицях почали обговорювати купівлю і збут наркотиків.

Ми бачимо людей, які вживають наркотики. Ми бачимо, як люди розповідають про те, як вони продали наркотики, куди пішли гроші,

– каже Еріка Віншіп.

Доказів проти невідомих чоловіків назбиралось достатньо. Однак на момент виходу сюжету CBS News ще нікого не було затримано. Ба більше, камера продовжувала знімати, а відео, які канал отримав від рієлторки, були зняті в той же самий день.

Рієлторка Еріка Віншіп поділилася кадрами, які показують життя грабіжників з камерою: відео