Одразу після того, як двоє киян – 1969 та 1985 років народження – "обчистили" квартиру у багатоповерхівці на вулиці Анатолія Солов’яненка, на них вдягнули кайданки.
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Не хотіли порушувати комендантську годину
Того дня чоловіки проникли до чужої квартири, відімкнувши двері спеціальною відмикачкою. Там вони й заночували, адже було вже запізно і їм не "хотілося" порушувати комендантську годину.
А вже на ранок спільники винесли із собою майно на суму 50 тисяч гривень. Це ноутбук, мобільний телефон, обігрівач, два павербанки, срібний ланцюжок, тример та понад 17 тисяч гривень готівки.
Під час обшуків за місцем проживання зловмисників правоохоронці виявили різноманітні інструменти для злому замків, рукавички, телефони та інші речові докази незаконної діяльності.
Наразі обом чоловікам повідомили про підозру у крадіжці. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.
У крадіїв знайшли "обладнання" для злому замків / Фото Нацполіція
Випадки пограбування в Україні: останні новини
- На Закарпатті зловмисник потрапив до оселі, в якій жила родина із двома маленькими дітьми. Вночі чоловік пробрався до кімнати, де спали маленькі діти. Коли 12-річна дівчинка прокинулася, злодій почав затуляти їй рота, аби вона не закричала і не видала його. Він розпитував дитину, де батьки ховають гроші. Зрозумівши, що дівчинка нічого не знає, він вкрав телефони дітей і втік.
- На Київщині 22-річний зловмисник у військовій формі обікрав квітковий магазин. Скориставшись відсутністю продавця, він викрав касу у сумі 7 тисяч гривень і зник. Згодом правоохоронцям вдалося його затримати. Як виявилося, чоловік носив військову форму, не будучи приналежним до жодних військових формувань.
- На Закарпатті монах УПЦ МП вкрав з храмової каси 3 тисячі гривень. Опісля він вирішив "заплутати сліди" та підпалити церкву. Згодом порушника затримали на гарячому під час спроби пограбування магазину.