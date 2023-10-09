Сразу после того, как двое киевлян – 1969 и 1985 годов рождения – "обчистили" квартиру в многоэтажке на улице Анатолия Соловьяненко, на них надели наручники.
Дивіться також Викрав 4-річну дитину та намагався її зґвалтувати: на Київщині чоловіка засудили до 15 років
Не хотели нарушать комендантский час
В тот день мужчины проникли в чужую квартиру, открыв дверь специальной открывачкой. Там они и заночевали, ведь было уже поздно и им не хотелось нарушать комендантский час.
А уже к утру сообщники вынесли с собой имущество на сумму 50 тысяч гривен. Это ноутбук, мобильный телефон, обогреватель, два павербанка, серебряная цепочка, триммер и более 17 тысяч гривен наличных денег.
Во время обысков по месту жительства злоумышленников стражи порядка обнаружили разнообразные инструменты для взлома замков, перчатки, телефоны и другие вещественные доказательства незаконной деятельности.
Обоим мужчинам сообщили о подозрении в краже. Им грозит до 8 лет лишения свободы.
У воров нашли "оборудование" для взлома замков / Фото Нацполиция
Случаи ограбления в Украине: последние новости
- На Закарпатье злоумышленник проник в дом, в котором жила семья с двумя маленькими детьми. Ночью мужчина пробрался в комнату, где спали маленькие дети. Когда 12-летняя девочка проснулась, вор начал закрывать ей рот, чтобы она не закричала и не выдала его. Он расспрашивал ребенка, где родители хранят деньги. Поняв, что девочка ничего не знает, он украл телефоны детей и скрылся.
- В Киевской области 22-летний злоумышленник в военной форме обокрал цветочный магазин. Воспользовавшись отсутствием продавца, он похитил кассу в сумме 7 тысяч гривен и скрылся. Впоследствии правоохранителям удалось его задержать. Как оказалось, мужчина носил военную форму, ни будучи принадлежавшим ни к каким военным формированиям.
- В Закарпатье монах УПЦ МП украл из храмовой кассы 3 тысячи гривен. Затем он решил "запутать следы" и поджечь церковь. Впоследствии нарушителя задержали с поличным при попытке ограбления магазина.