Інцидент стався у серпні в одному з сіл Деражнянської громади. Як зазначили правоохоронці, місцевий житель звернувся до поліції та повідомив, що невідомі проникли до його магазину й викрали платіжний термінал.

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Правоохоронці встановили, що злочин вчинив сам власник магазину. Вночі 29-річний чоловік демонтував термінал, вийняв із нього готівку, а тоді, щоб ввести в оману слідство, зімітував проникнення до приміщення,

– повідомили у поліції.

Для цього, за словами правоохоронців, чоловік умисно пошкодив двері магазину.

"Термінал правопорушник втопив у місцевому ставку, а вранці самостійно звернувся у поліцію", – додали у відомстві.

Що загрожує підприємцю

Викрадені гроші вже вилучили. Зазначають, що загальна сума збитків разом із вартістю термінала становить 120 тисяч гривень.

Чоловіку оголосили підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування завершене, тож правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду.

Якщо вину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує ув'язнення терміном від 5 до 8 років.