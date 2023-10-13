В Одесі до поліції звернулася 30-річна жінка, яка заявила, що її силоміць вивели з будівлі військкомату, завдавши тілесних ушкоджень. Натомість, у ТЦК звинувачення громадянки спростовують.

Дивіться також Побиття мобілізованих у ТЦК Тернополя: військовим повідомили про підозри в катуванні

Що ж трапилося

Правоохоронці з'ясували, що заявниця разом із 22-річною сестрою прийшла до військкомату, аби дізнатися про місцеперебування їхнього батька. За словами жінки, його примусово забрали до ТЦК і начебто тут утримують.

На відео, яке знімала сестра заявниці, чути, що жінка запитує у представників ТЦК, чому її батька примусово "зняли з автобусу" та забрали до військкомату. Вона запевняє, що той хворий. Натомість військовий намагається їй пояснити, що в Україні немає "добровільної" мобілізації.

Жінка погрожує військовим, бо її батька забрали до військкомату: відео

Як стверджує працівник ТЦК, жінка агресивно висловлювалася на адресу співробітників, а потім схопила стільця і кинула в одного з них, що можна, побачити й на відео. Також можна почути, що панянка погрожує "розвалити" військкомат.

Заявниця вимагає викликати поліцію: відео

У ТЦК зазначають, що попросили обох жінок покинути приміщення. Одна із них –молодша сестра – вийшла одразу, а старша відмовилася. Тоді її вивели за межі ТЦК, не застосовуючи фізичної сили.

Побиття призовників у ТЦК Тернополя: що відомо